В Турции впервые будут организованы курсы азербайджанского языка

При поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики азербайджанские культурные центры за рубежом реализуют проекты, направленные на пропаганду и преподавание не только нашей национальной культуры, но и азербайджанского языка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в рамках проекта Азербайджанского культурного центра, действующего при посольстве Азербайджанской Республики в Турции, в одном из крупнейших и престижных университетов этой страны – Университете Гази будут организованы курсы азербайджанского языка.

Курсы будут проходить очно в выделенном для Азербайджанского культурного центра Центре азербайджанских исследований в центральном кампусе Университета Гази и в рамках занятий для студентов будут организованы дни чтения, кинопоказы и дискуссионные клубы. Предусмотрены встречи участников курсов с известными азербайджанскими лицами, общественностью, деятелями культуры, а также дискуссии на родном языке об Азербайджане, его достижениях, национальной культуре и на другие интересные темы.

По информации Азербайджанского культурного центра, курсы – уроки азербайджанского языка будут проводиться бесплатно педагогом центра, имеющим опыт работы в этой области. А в самом Университете Гази занятия будут включены в онлайн-список «необязательных занятий, но рекомендуемых студентам». В дальнейшем будет проведена работа по дальнейшему расширению курсов азербайджанского языка, а также их включению в учебные программы и преподаванию в высших учебных заведениях.

Отметим, что методические пособия по обучению, публикации будут предоставлены Азербайджанским культурным центром в Турции, на уроках будут применены информационные технологии, показаны аудио- и видеоматериалы, диалоги и фильмы, занятия будут проводиться по нестандартной методике. Успешно завершившим курсы слушателям будет выдан совместный официальный сертификат Азербайджанского культурного центра и Университета Гази.

Наряду со студентами Университета Гази, в курсах азербайджанского языка смогут принять участие студенты других университетов, заинтересованные лица, а также обучающиеся в Турции студенты из других стран.