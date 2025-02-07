В Казани стартовал международный архитектурно-строительный форум - ФОТО

Архитектурно-строительный форум «Казаныш», проходящий уже в четвертый раз, начался в столице Татарстана. С приветственными словами выступили глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

Форум проходит в новом здании театра им. Галиасгара Камала, автором которого стал консорциум известных международных архитекторов, включая японца Кэнго Кума. Мероприятие собрало в стенах театра более 11 тысяч участников из 23-х стран БРИКС+.

«Казань стала традиционным местом проведения важных международных мероприятий», - отметил глава республики. Ранее Казань принимала саммит стран БРИКС в 2024 году, а до этого плеяду других международных мероприятий высокого уровня, включая Универсиаду и саммиты стран исламского мира.

В свою очередь, мэр Казани Ильсур Метшин акцентировал внимание участников форума на самобытности города как места, где символически встречаются Запад и Восток.

«Я рад, что на наше приглашение откликнулись и зарегистрировались 11 тысяч участников со всего мира, в том числе наши партнеры из стран БРИКС. Многое на этом форуме будет впервые. Впервые на площадке мы объединили градостроителей и главных архитекторов ведущих городов, стран и городов стран БРИКС. Впервые к нам приехали ректоры архитектурных вузов ведущих городов стран БРИКС, которые объединяют 680 тысяч студентов. Впервые многие мэры приехали к нам и будут принимать участие. Задача у нас достаточно простая, но важная и где-то сложная. Это - обмен лучшими практиками», — сообщил глава столицы Татарстана.

Казань уже давно является локомотивом укрепления культурных, экономических и политических связей между тюркскими народами.

Ильсур Метшин отметил, что столица Татарстана гордится правом принимать международные мероприятия такого уровня. Городские власти делают все, чтобы в Казани была создана и развивалась удобная и комфортная среда.

У Азербайджана давние и прочные деловые связи с Республикой Татарстан. В частности, в Зангилане строится инновационный сервисный центр «КамАЗ». Организаторы «Казаныша» отметили, что будут рады приветствовать представителей Азербайджана на всех международных мероприятиях, которые проводятся в столице Татарстана.

Ранее, выступая на саммите БРИКС, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул необходимость реализации принципа многосторонности в международных отношениях. Форум «Казаныш» стал еще одним шагом в сторону развития многополярного мира, одним из локомотивов которого становится Казань.

С подробной информацией о работе форума можно ознакомиться здесь https://forum-kazanysh.ru/