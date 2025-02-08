Скидка 25% на все направления AZAL

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает новую скидочную кампанию, чтобы сделать путешествия более доступными для пассажиров, передает 1news.az со ссылкой на AZAL.

Как сообщается, до 16 февраля пассажиры смогут приобрести авиабилеты со скидкой 25% по всем международным направлениям AZAL. Предложение доступно на рейсах авиакомпании, выполняемых до 31 мая 2025 года.

Скидка распространяется на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам.

«Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines. Мобильное приложение AZAL можно скачать по ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Желаем приятных полетов и незабываемых путешествий с AZAL!» - сказали в авиакомпании.