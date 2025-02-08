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В столице открылась ярмарка «Из села в город»

First News Media12:35 - Сегодня
В столице открылась ярмарка «Из села в город»

На выходные в Баку открылась ярмарка «Из села в город», проводимая ОАО Aqrar Tədarük və Təchizat при Министерстве сельского хозяйства.

Ярмарка начала свою работу по адресу: Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5.

На ярмарке, которая пройдет сегодня и завтра, более 50 фермеров из 20 регионов смогут реализовать свыше 100 видов сельскохозяйственной и пищевой продукции. Ярмарка будет проходить каждую неделю по субботам и воскресеньям до конца февраля.

Фермерам бесплатно предоставляют прилавки, весы и другое необходимое оборудование, за участие не взимается дополнительная плата.

Основной целью проведения ярмарки является создание изобилия продукции на рынках, предотвращение искусственного роста цен, а также повышение сбытовых возможностей фермеров.

Отметим, что за качеством реализуемой продукции следит Агентство продовольственной безопасности Азербайджана. Во время проведения ярмарки действует мобильная пищевая лаборатория, посредством услуг которой граждане могут проверить качество продукции.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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