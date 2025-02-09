В Хырдалане 10 человек были эвакуированы при пожаре в жилом здании - ФОТО - ВИДЕО

В городе Хырдалане Абшеронского района возник пожар в многоэтажном жилом доме.

Как сообщает Report, благодаря неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС, возгорание в квартире на десятом этаже 13-этажного жилого дома было ликвидировано в короткие сроки.

В результате пожара частично сгорели горючие конструкции и домашняя утварь в однокомнатной квартире общей площадью 35 кв.м, в рамках мер безопасности были эвакуированы 10 жильцов, в том числе двое детей.

Причины пожара будут установлены по итогам расследования.