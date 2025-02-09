Азербайджанские боксеры завоевали в Сербии 6 медалей

В столице Сербии Белграде завершился международный турнир по боксу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, каждый член сборной Азербайджана, в составе которой были 6 спортсменов, стал обладателем медали.

В составе сборной золотую медаль завоевала Анаханым Исмаилова (48 кг). Айнур Рзаева (+81 кг) выиграла серебряную медаль, Маржона Савриева (50 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг), Айнур Микаилова (57 кг) и Эмили Рзаева (70 кг) были удостоены бронзовых медалей.

Сборная Азербайджана возвратится в Баку 10 февраля.