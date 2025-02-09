В Самухе человек утонул в искусственном водоеме

В Самухском районе человек утонул в искусственном водоеме.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве отметили, что в Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация об утоплении одного человека в искусственном водоеме в селе Сарыгая Самухского района.

По вызову были задействованы водолазы-спасатели Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В результате принятых мер тело было извлечено из воды и передано по назначению.