Азербайджанские каратисты возвращаются с чемпионата Европы с 3 медалями - ФОТО

В польском городе Бельско-Бяла завершился 52-й чемпионат Европы по карате (WKF / спортивное карате) среди юниоров, молодёжи и U-21.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации карате Азербайджана, члены национальной команды возвращаются с соревнований с 3 медалями.

Серебряным призером в составе сборной стал Аладдин Меликов (16-17 лет / 68 кг), бронзовыми призерами - Вусал Ганбаров (14-15 лет / 52 кг) и Алиашраф Гафаров (14-15 лет / 57 кг).