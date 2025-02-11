Довга со сгущенкой: Британский travel-блогер рассказал, что больше всего его впечатлило в азербайджанской кухне – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Уилл Эггертон — британский travel-блогер и тиктокер, а также самопровозглашенный «главный директор салатового цвета», завоевавший популярность благодаря своим ярким видео о путешествиях, lifestyle и жизни.

Уилл разъезжает по странам СНГ, дегустируя блюда разных кухонь, и вот недавно он побывал в Азербайджане, чтобы изучить местные вкусы. В Баку ему удалось не только насладиться национальной кухней, но и прочувствовать атмосферу города.

Нам удалось взять у него интервью, и мы из первых уст узнали о том, как его встретили в Баку и в чем секрет его любви к сгущенке.

- Здравствуйте, Уилл. Спасибо, что согласились дать нам интервью. Как вас приняли в Азербайджане? Какое впечатление произвела на вас страна и ее жители?

- У меня нет абсолютно никаких негативных впечатлений. Когда я собирался в Азербайджан, мне часто говорили, что местные жители могут не одобрить яркие цвета в одежде, и стоит быть осторожным. Но, к счастью, я не столкнулся с подобными проблемами. Напротив, все люди, которых я встречал на улице, относились ко мне хорошо. Они приняли меня таким, какой я есть, и за это я им очень благодарен. Так что, несмотря на предупреждения, я не ощутил никакого негатива.

- Где вы уже успели побывать в Баку?

- Был уверен, что объездил весь город. Казалось, что все основные достопримечательности уже увидел. Но на самом деле выяснилось, что есть что-то новое, что можно посмотреть.

- Было ли у вас ощущение, что Баку напоминает вам другой город?

- Думаю, что из всех городов, где я побывал, Баку больше всего напоминает Одессу в Украине. Архитектура в центре города очень похожа – особенно эти четырехэтажные дома. Конечно, в Одессе нет таких небоскребов, но все равно что-то общее есть. Описать точно сложно, но ощущение сходства безусловно присутствует.

- Какое блюдо вам понравилось больше всего?

- Из национальных блюд больше всего мне понравилась довга. Это блюдо меня поразило. Я не фанат супов, но этот оказался просто на высоте – очень вкусный! Так что, да, довга – это что-то особенное.

- Ваши ролики набирают популярность с каждым днем, и многим интересно, почему вы сочетаете разную еду со сгущенкой? Это ваш личный эксперимент, или есть особая причина?

- Я просто обожаю сгущенку. Сочетание сладкого с соленым – это мое. И знаете, у меня есть страх упущенной возможности. Если вы понимаете, о чем я… Типа, если я не добавлю сгущенку, то буду об этом сожалеть. Поэтому всегда стремлюсь пробовать еду со сгущенкой. Это не какой-то эксперимент и уж точно не реклама «Рогачевской сгущенки». Это просто моя любовь к этому продукту.

- Как бы вы описали Баку одним словом?

- Оживленность города – вот что мне нравится. Здесь всегда что-то происходит, в каждом уголке есть какой-то движ. Это не просто шум, есть что-то, что привлекает внимание. Люди гуляют, веселятся на улице, и это добавляет особую атмосферу.

- Хотели бы вы вернуться в Азербайджан снова?

- Однозначно, да! Я обязательно собираюсь вернуться этим летом, потому что прекрасно понимаю, что не успел полностью открыть для себя Азербайджан. Множество людей мне комментировали: «О, Уилл, ты не попробовал это и это, ты не сделал вот это и это». Поэтому, конечно, у меня есть намерение вернуться и все это обязательно попробовать. Вот так.

Назрин Аллахвердиева