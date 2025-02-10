Военные пилоты провели учебно-тренировочные полеты - ВИДЕО
Подразделения ВВС Азербайджана в соответствии с планом подготовки на текущий год выполнили учебно-тренировочные полеты.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
После проверки состояния здоровья летных экипажей военные пилоты провели контрольный осмотр штурмовиков Су-25 и Су-25МЛ.
Они ознакомились с правилами безопасности, после чего в соответствии с планом выполнили взлет и посадку, сложные маневры пилотажа на различных высотах, определили координаты наземных целей условного противника, провели воздушную разведку и т.д.
Во время учебно-тренировочных полетов все поставленные задачи были выполнены с высоким профессионализмом.
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