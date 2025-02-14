Camex меняется!

Занимающаяся международной доставкой грузов и посылок компания Camex становится быстрее и удобнее.

С 2014 года Camex успешно предоставляет свои услуги в Азербайджане, и чтобы обеспечить клиентов более оперативным и качественным обслуживанием, компания полностью обновила свои бизнес-процессы. От модернизированных зарубежных складов до более клиентоориентированного персонала – все аспекты работы компании были оптимизированы. Благодаря этим изменениям Camex сегодня является одной из самых востребованных карго-компаний в Азербайджане.

Впечатляющие результаты говорят сами за себя. Новый руководитель Camex в Азербайджане Георгий Чантурия отметил, что за последний год объем доставленных грузов увеличился на 67%, а число клиентов выросло на 33%. Это означает, что с каждым днем компания завоевывает все больше доверия!

Хотелось бы также подчеркнуть, что оптимизированный сервис «Онлайн-заказ» идеально подходит для тех, у кого нет времени заниматься покупками самостоятельно. Просто доверьте этот процесс нашим специалистам, и мы все сделаем за вас!

Camex осуществляет доставку для физических и юридических лиц из таких стран, как США, Германия, Греция, Турция, Китай и Великобритания. В Баку работают три филиала, а наши курьеры доставят ваш заказ прямо к двери.

Для получения дополнительной информации позвоните по номеру 2112. Мы всегда на связи, чтобы помочь вам.

Camex – ваш надежный партнер в небе!

Сайт: @camex.az

Instagram: @camex.az

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