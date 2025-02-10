Водителей призывают быть осторожнее в дождливую погоду - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана обратился к водителям в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщает 1news.az, согласно информации, Центр призывает водителей учитывать, что в дождливую погоду управление транспортным средством на высокой скорости, несоблюдение необходимой дистанции, скользкость дороги и неправильное использование тормозной системы могут стать причиной аварий. Камеры наблюдения, фиксируя такие инциденты в разное время в столице, показывают, что некоторые водители не обращают внимания на эти факторы при плохих погодных условиях. Аварии и поломка технически неисправных автомобилей создают проблемы в движении, даже на дорогах, где в часы пик обычно нет пробок.

В связи с этим Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана призывает водителей перед выездом проверять исправность шин, стеклоочистителей и освещающих приборов на автомобиле.

«Во время движения следует соблюдать установленную скорость, а с учётом скользкости дороги — управлять машиной на более низкой скорости и увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. В условиях дождя, когда риск скольжения дороги высок, рекомендуется избегать опасных манёвров», - говорится в обращении.