Как Минздрав оптимизирует процесс найма медицинских работников?

Объявления о вакансиях в государственных медицинских учреждениях теперь размещаются через подсистему «Прием на работу».

Как сообщает 1news.az, об этом рассказал специалист Отдела тренинга и мониторинга Центра цифрового здравоохранения Министерства здравоохранения Агшин Самедов в эфире радиостанции Sağlam radio на частоте 93.0 FM.

По его словам, данная система позволит медицинским учреждениям более эффективно и прозрачно управлять кадровыми потребностями.

"Объявления о вакансиях публикуются в системе в открытом доступе, и кандидаты могут подать заявки на соответствующие вакансии, а также участвовать в собеседованиях. Для каждой должности устанавливаются конкретные требования, которые обеспечивают соответствие кандидатов. Эти критерии основаны на образовании, опыте работы, квалификации, знаниях и навыках", – отметил он.

Самедов добавил, что кандидаты могут подавать заявки только на те вакансии, которые соответствуют их профилю, что улучшает эффективность отбора и помогает медицинским учреждениям выбрать наиболее подходящих специалистов.

Он также подчеркнул, что один кандидат может претендовать на несколько должностей, которые подходят его квалификации, что расширяет возможности трудоустройства и предоставляет учреждениям здравоохранения больший выбор. Вся информация о заявках регистрируется в системе, и каждый этап отбора отслеживается автоматически.

"После регистрации заявки и назначения времени собеседования, другие учреждения не смогут пригласить этого кандидата на собеседование в тот же день. Это исключает возможность того, чтобы кандидат был приглашен на собеседования в несколько медицинских учреждений одновременно", – пояснил специалист.

В завершение А.Самедов добавил, что внедрение данной системы делает процесс собеседования более эффективным и организованным как для соискателей, так и для работодателей.