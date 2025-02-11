День памяти видного композитора Эльзы Ибрагимовой

Некоторые мелодии обладают глубочайшим значением для обогащения человеческой духовности и развития эмоций.

Не каждому композитору суждено вечно оставаться в сердцах людей и дарить им духовную пищу. Эльзе Ибрагимовой принадлежат особые заслуги в развитии песенного жанра в современной азербайджанской музыке. Сочиненные ею в разные годы песни, которые занимали особое место в репертуаре таких выдающихся певцов, как Рашид Бейбутов, принесли композитору широкую славу. Написанные на стихи Бахтияра Вахабзаде, Алиаги Кюрчайлы, Рефига Зеки и других поэтов, звучащие более полувека песни благодаря своей эмоциональности и мелодичности завоевали большую любовь слушателей.

Сегодня исполняется 13 лет со дня кончины народной артистки Азербайджана.

Она родилась 10 января 1938 года в Гаджигабульском районе. После окончания школы Эльза Ибрагимова в 1953-1957 годах получала среднее музыкальное образование в музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы, а в 1957-1964 годах обучалась в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли в классе великого композитора Кара Караева.

Начав трудовую деятельность с 1957 года в качестве концертмейстера в различных музыкальных школах, она в 1970-1972 годах работала редактором в Государственном комитете Азербайджанской Республики по телевидению и радио, в 1972-1983 годах трудилась в Азербайджанском государственном институте искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств), а в 1985-1993 годах - Музыкальном колледже им. А. Зейналлы.

Занимаясь композиторской деятельностью еще со студенческих лет, Эльза Ибрагимова благодаря своему прирожденному таланту и неисчерпаемой энергии глубоко освоила тонкости музыкального искусства и создала многочисленные произведения в различных жанрах. Ее концерты для фортепиано и скрипки, симфонические поэмы, оратории и оперы были высоко оценены музыкальной общественностью. Сочинив музыку к ряду театральных спектаклей, мастер проявила себя и в этом жанре. Все эти произведения, созданные профессиональным музыкантом, характеризуются глубокой содержательностью и высокой художественностью. Она автор таких композиций, как Bilməzdim, Gecələr bulaq başı, Sən yadıma düşəndə, Bakının işıqları, Sevgilim tut əlimdən, Mehribanım, O gözlər, o gözlər, Gəl barışaq, Qurban verərdim, Daha məndə dözüm yox, Yoxluğunu bilə-bilə, Ey vətən и т.д. Ее эстрадные песни исполняли известные певцы - Шовкет Алекберова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ней очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Кара Караев.

Эльза Ибрагимова прилагала все свои знания и способности и в области подготовки музыкальных кадров в нашей стране.

Ее заслуги в области развития музыкальной культуры получили достойную оценку. Она была удостоена почетных званий народной артистки Азербайджанской Республики и Республики Дагестан.

Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.

Источник: АЗЕРТАДЖ