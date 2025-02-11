Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди - ФОТО

Под председательством главы Администрации Президента Азербайджанской Республики и руководителя Координационного штаба для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева в городе Ханкенди состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Trend, открывая заседание вступительным словом, Самир Нуриев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях развернуты широкомасштабные строительные и восстановительные работы. В рамках крупномасштабных проектов, реализуемых в соответствии с утвержденной главой государства "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", строятся современная инфраструктура, населенные пункты для комфортного возвращения и заселения бывших вынужденных переселенцев, создаются все необходимые условия.