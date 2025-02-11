СГБ доставила Азера Багирова из Иордании в Азербайджан - ФОТО

Процесс в связи с мерой пресечения, избранной в отношении гражданина Азербайджана Багирова Азера Акиф оглу, состоялся в Сабаильском районном суде города Баку.

Обвиняемый в государственной измене в форме шпионажа в помощь представителям зарубежных спецслужб А.Багиров был доставлен в Азербайджан из Иордании, где был задержан в результате мер, осуществленных Службой госбезопасности.

Из материалов дела следует, что орган зарубежной спецслужбы, дабы не проявлять собственного участия в подготовленных диверсиях на территории третьих стран, привлек как гражданина Азербайджана А.Багирова. Последний, в свою очередь, использовал свой статус гражданина Азербайджана в пользу органа заграничных спецслужб и в ущерб государственной безопасности АР занимался шпионажем, умышленно нанеся тем самым вред интересам Азербайджана за рубежом.

Суд избрал в отношении А.Багирова меру пресечения в виде ареста по статье 274 («Госизмена») УК АР.