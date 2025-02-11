 Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

First News Media23:20 - Сегодня
Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных государством Армения против населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли во время выступления на судебном заседании по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Новость дополняется...

Поделиться:
116

Актуально

Общество

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в ...

Общество

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против ...

Политика

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

Политика

Президент Сомали вылетел с визитом в Азербайджан

Общество

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди - ФОТО

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Баку и окрестностях применят гибкий график работы

МВД разъяснило ситуацию с загадочными записками и предостерегло родителей школьников - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику - ФОТО

В Подмосковье разбился самолет: есть погибшие - ВИДЕО

Последние новости

Белый дом подтвердил визит спецпредставителя Трампа в Москву

Сегодня, 23:46

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

Сегодня, 23:40

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Сегодня, 23:20

Состоялось очередное слушание по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 23:00

Рейтинг Байдена оказался самым низким среди ныне живущих экс-президентов США

Сегодня, 22:40

Премьер-лига:«Карабах» разгромил «Сабаил»

Сегодня, 22:20

Стал известен первый финалист чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Сегодня, 22:00

Один из штатов США возобновил смертные казни

Сегодня, 21:40

Алмейда покинул «Карабах»

Сегодня, 21:20

Лидер хуситов пригрозил атаковать Израиль

Сегодня, 21:00

The Guardian: Зеленский предложил России прямой обмен территориями

Сегодня, 20:40

Хикмет Гаджиев: В Азербайджане больше нет места деятельности USAID!

Сегодня, 20:20

Азербайджанские военнослужащие полностью контролируют передвижения наблюдателей ЕС в Армении на границе с Зангиланом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Очередное заседание Координационного штаба состоялось в городе Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:45

Вот уже 32 года учитель из Имишлинского района добирается на занятия на лодке — ФОТО

Сегодня, 19:30

В колбасе от местного производителя нашли свинину, не указанную на этикетке - ФОТО

Сегодня, 19:15

Президент Сомали прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 19:00

Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии

Сегодня, 18:45

В Азербайджане арестована группа лиц, которая организовывала азартные игры в соцсетях - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Хикмет Гаджиев поделился публикацией из города Шуша - ВИДЕО

Сегодня, 18:20
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, средиСегодня, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31