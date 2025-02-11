Оглашена часть террористических преступлений, совершенных Арменией против населения Азербайджана

Оглашена часть террористических преступлений, совершенных государством Армения против населения Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник Генерального прокурора по особым поручениям Тугай Рагимли во время выступления на судебном заседании по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многих других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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