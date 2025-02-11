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В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

First News Media23:40 - Сегодня
В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, преднамеренно убито 449 человек

В результате террористических преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана, было преднамеренно убито 449 человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев 11 февраля на заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении.

«За период с 1988 по 2023 год в результате 308 эпизодов террористических преступлений было преднамеренно убито не менее 449 человек, в том числе 210 военнослужащих и 239 гражданских лиц. Всего 17 детей были преднамеренно убиты в результате террористических преступлений», - заявил старший помощник генерального прокурора Вусал Алиев.

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