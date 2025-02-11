Минобороны призвало родителей воздержаться от посещений своих детей в воинских частях

Временные ограничения введены на встречи с военнослужащими в воинских частях.

По сообщению Министерства обороны, ограничения введены с учетом сезонного характера заражений респираторно-вирусными инфекциями в стране, в целях защиты здоровья молодых военнослужащих в период адаптации.

«Просим общественность чутко относиться к здоровью наших военнослужащих, с пониманием отнестись к вышеуказанным ограничениям и воздержаться от посещения воинских частей, особенно во время церемонии принятия присяги», - призывает оборонное ведомство.