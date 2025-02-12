Вниманию метеочувствительных людей: ожидается усиление магнитной бури

12 февраля ожидается усиление солнечной активности с К-индексом 5 (красный уровень), что свидетельствует о сильных магнитных бурях.

Как передает 1news.az со ссылкой на зарубежные СМИ, данное предупреждение было распространено Центром прогнозов космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по силе с помощью K-индекса, который варьируется от 2 до 9. Чем выше значение K-индекса, тем более интенсивной будет буря и сильнее ее последствия, а также влияние на людей и технику.