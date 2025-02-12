В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

16 февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет экзамены для продолжения государственной службы на должностях, относящихся к группам AB, AC, BA, BB, а также приемный экзамен для должностей по подгруппе BB (тип B).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ГЭЦ, тестирование по подгруппе должностей BB пройдет в электронной форме.

На экзамен зарегистрировались 812 кандидатов.

Кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по указанной ссылке. Экзамен начнется в 11:00. Те, кто прибудет после 10:45, не будут допущены.

Для сдачи экзамена на продолжение госслужбы зарегистрировались 119 кандидатов. Им необходимо распечатать "Карту допуска к экзамену" по ссылке.

В "Карте допуска" указано время прибытия и другая важная информация. Экзамен начнется в 16:00 и продлится 2 часа 30 минут. Кандидаты, прибывшие после 15:45, к экзамену допущены не будут.

Кандидаты должны иметь при себе удостоверение личности и карту допуска.