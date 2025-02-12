Из России в Азербайджан экстрадированы 7 человек, находящихся в международном розыске

В Азербайджан экстрадированы еще 7 человек, объявленных в международный розыск.

Об этом говорится в сообщения Генеральной прокуратуры АР.

Ходатайства Генпрокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджана Алиева Саида Азер оглу, Оруджева Артура Шаир оглу, Алиева Эмиля Ахлиман оглу, Дехгани Заура Ахмед оглу, Сафарли Нахида Расим оглу, Микаиллы Адиля Натиг оглу и Мамедова Эльмира Имамверди оглу были рассмотрены Генпрокуратурой России.

Были установлены подозрения в том, что они совершили преступления, предусмотренные различными статьями УК Азербайджана. В их отношении были приняты решения о привлечении в качестве обвиняемого лица.

В связи с тем, что они скрывались от следствия, эти лица были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны в России и в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Минюста были доставлены в Азербайджан.