Состоялось первое заседание Оргкомитета по проведению III Игр СНГ в Азербайджане - ФОТО

12 февраля состоялось первое заседание Организационного комитета по проведению в 2025 году в Азербайджане III Игр СНГ, созданного Распоряжением Президента Азербайджана от 10 июля 2024 года. На заседании, состоявшемся под руководством заместителя премьер-министра, председателя Оргкомитета Самира Шарифова, были подробно обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к Играм.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании было отмечено, что III Игры СНГ будут организованы по 23 видам спорта и будут проходить с 28 сентября по 8 октября в городе Гянджа, который является «Спортивной столицей Содружества независимых государств в 2025 году» и в других 6 городах нашей страны. В Гяндже соревнования будут проходить по 8 видам спорта, в Мингячевире - по 4, Габале - 4, Шеки - 3, Гёйгёле - 2, Евлахе - 1 и в Ханкенди - по 1 виду спорта.

Ожидается, что по приглашению правительства Азербайджана для участия в Играх примут участие не только спортивные делегации стран СНГ, но и спортсмены из ряда других стран.

На заседании были сделаны обширные презентации по вопросам подготовки спортивных объектов, транспорта и логистики, размещения участников, привлечения волонтеров, процесса аккредитации, трансляции игр в медиа, подготовки к церемониям открытия и закрытия и др.

В целях обеспечения реализации Плана мероприятий, связанных с lll Играми СНГ, Президентом Азербайджана были даны соответствующие поручения по выполнению поставленных перед Организационным комитетом задач и другим надлежащим вопросам, определены конкретные задачи, связанные с обеспечением координации между структурами.

В заключение председатель Оргкомитета С. Шарифов отметил, что по инициативе Президента Ильхама Алиева Азербайджан проводил на высоком уровне многие престижные международные форумы, в том числе Первые Европейские игры, Игры исламской солидарности, в области спорта и другие крупные мероприятия, подчеркнул необходимость мобилизации членов Оргкомитета для того, чтобы профессионально и достойно провести в нашей стране III Игры СНГ.