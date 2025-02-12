В Агдаше задержаны воры и наркодилеры

В Агдаше украден мелкий рогатый скот с пастбища.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в связи с поступившей в полицию информацией по подозрению в краже задержаны ранее судимые 34-летний Эльджан Мусаев и 29-летний Араз Мансыров, передает 1news.az.

Задержанные признались, что продали украденных животных в один из ресторанов Баку. В ходе расследования выяснилось, что Мусаев также разыскивался за подобное преступление, совершенное им в Гядабейском районе.

Кроме того, в Агдашском районе в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков были задержаны 5 человек — Агшин Азизов, Хафиз Пашаев, Намиг Абидов, Тарлан Микаилов и Мушвиг Ибрагимов, у которых было изъято около 2 кг марихуаны.

По фактам возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.