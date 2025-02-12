В Баку на нескольких улицах временно приостановят подачу газа

Для устранения утечки газа, обнаруженной на подземной газовой линии по адресу улица Т.Мамедова, 64 в Сабаильском районе Баку (пос. Бадамдар), 12 февраля с 10:00 будет приостановлена подача газа.

Как сообщает 1news.az, в ходе проведения работ перебои с газоснабжением возможны у абонентов, проживающих на улицах С.Ибрагимхалилова, А.Назарова, Мектебли, С.Мамедова, Н.Пашаева, Дж.Мамедли, И.Агаева, Т.Мамедова, а также на 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, 13-й улицах Бадамдара и в районе, известном как переулок Нефтчиляр.