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Ильгар Велизаде: Реваншизм в Армении - угроза, которую не замечает международное сообщество

Себа Агаева15:58 - Сегодня
Ильгар Велизаде: Реваншизм в Армении - угроза, которую не замечает международное сообщество

Последний главарь сепаратистского режима, созданного Арменией на ранее оккупированных азербайджанских территориях, Самвел Шахраманян совершил очередную реваншистскую выходку, подписав «указ» о продлении полномочий «парламента» этого незаконного образования.

Как пишет газета «Грапарак», полномочия «парламента» режима истекают в мае 2025 года и, поскольку проведение «выборов» теперь невозможно, остается либо распустить т.н. «парламент», либо продлить полномочия, отмечает издание.

«Конечно, это не означает, что «парламент» будет активно функционировать, однако, сохраняя правовые основы, Самвелян решил политическую задачу — оставить вопрос открытым, чтобы в случае благоприятного геополитического развития событий они могли бы воспользоваться своими мандатами», — уточняет газета.

«Когда азербайджанская сторона заявляет, что в Армении существуют силы, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, и в связи с этим Баку подчеркивает, что до тех пор, пока в армянском обществе сохраняются реваншистские настроения, он будет настаивать на своих требованиях, включая разоружение Иревана, внесение изменений в конституцию Армении и решение других вопросов, вытекающих из данной ситуации, она опирается на эти факты, обосновывая свою позицию».

Об этом 1news.az заявил политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«В частности, речь идет о попытках сохранить остатки незаконного режима, ранее действовавшего на территории Азербайджана, а также о стремлении определенных политических кругов в Армении удержать этот режим «до лучших времен» для дальнейшего использования против Азербайджана. С другой стороны, очевидно, что эти попытки серьезно поддерживаются руководством Армении. В противном случае все причастные к этому лица уже давно были бы задержаны, а армянские власти предприняли бы эффективные меры для недопущения их деятельности.

Но этого не происходит. И здесь возникают важные вопросы: «Почему западные покровители Армении не замечают этих фактов?»; «Почему они продолжают утверждать, что угроза исходит именно от Азербайджана, а не наоборот?» Этот однобокий подход ставит под сомнение их объективность и истинные намерения в регионе», - отметил политолог.

«Кроме того, утверждается, что деятельность Общины Западного Азербайджана (ОЗА) якобы представляет угрозу для территориальной целостности и суверенитета Армении. Однако этот аргумент не выдерживает критики. ОЗА не обладает парламентом, не стремится создать на территории Армении какое-либо государственное образование и не ставит перед собой цель изменить конституционный строй страны. Более того, руководство Общины неоднократно подчеркивало свою готовность вернуться в Армению в качестве ее граждан, но при наличии международных гарантий безопасности и защиты их прав.

В то же время мы не наблюдаем аналогичного подхода в отношении функционирования незаконного режима или его остатков на территории Армении. Лица, именующие себя «депутатами» и «руководителями парламента» несуществующего образования, даже не скрывают своих намерений повернуть историю вспять, восстановить ситуацию, существовавшую до 2020 года, и вновь утвердить незаконный режим на уже освобожденных территориях. Этот режим на протяжении многих лет был источником страданий не только для азербайджанского народа, но и для самих армян. Однако их действия остаются без должной реакции со стороны международного сообщества, а покровители Армении, несмотря на очевидные факты не хотят их замечать», - сказал И.Велизаде.

По мнению эксперта, парадокс заключается в том, что международное сообщество, в том числе и некоторые западные страны, рассматривают требования представителей этого недобитого режима как «справедливые» и всячески поддерживают их действия.

«Эти люди, называющие себя «депутатами» и руководителями фиктивного образования, не только получают поддержку в самой Армении, но и находят сочувствие в политических кругах за ее пределами. Важно отметить, что никто не обращает должного внимания на угрозу, которую они представляют для региональной безопасности и стабильности. Их действия создают реальную опасность для мира на Южном Кавказе, но, к сожалению, эта угроза остается незамеченной или игнорируемой на международной арене», - подчеркивает эксперт.

По его словам, все эти «доброхоты» Армении, которые долгое время обвиняли Азербайджан, принимая резолюции антиазербайджанской направленности, ни разу не обратили внимания на вопиющий факт существования недобитого режима на территории Армении.

«Это еще раз ставит международную общественность перед тем фактом, что пока существует угроза для безопасности Азербайджана, страна имеет право предпринимать все необходимые меры для минимизации этих рисков. Эти действия необходимы для обеспечения безопасности собственного населения, а также для создания в регионе условий, способствующих миру и стабильности на Южном Кавказе», - заключил эксперт.

Напомним, что ранее позиционирующий себя главарем бывших карабахских сепаратистов Шахраманян решил отказаться от своей подписи под документом об упразднении «Республики Арцах», заявив, что «документ не имеет правовой силы» (?!). Это заявление он озвучил после слов Никола Пашиняна о том, что «Республику Арцах упразднил не он, а руководство Арцаха».

Так называемое «руководство» сепаратистского режима в Карабахском регионе Азербайджана заявило о самороспуске в сентябре 2023 года после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армии в Карабахском регионе. Так называемый «президент республики Арцах» (Карабахский регион Азербайджана – ред.) Самвел Шахраманян подписал соответствующий документ («указ о действиях, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года»).

Впоследствии азербайджанской стороной был обеспечен свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей из Карабахского региона в Армению, включая самого Шахраманяна.

Однако, похоже, бывший главарь сепаратистов не извлек уроков из прошлого и сегодня питает надежды, что ему удастся вернуться «на свою родину». Но он должен понимать, что очередная война с Азербайджаном неминуемо обернется для Армении еще одним поражением. Железный кулак на месте и может вновь показать свою мощь и силу.

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