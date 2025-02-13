В Баку на водоочистном предприятии нашли опасные нарушения и грязные фильтры

В ходе проверки, проведенной Агентством продовольственной безопасности Азербайджана на водоочистном предприятии, расположенном в Бинагадинском районе Баку и принадлежащем физическому лицу Эльхану Магеррам оглу Асланову, были выявлены нарушения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, предприятие работает без регистрации безопасности пищевых продуктов, а также нарушены принципы технологической последовательности.

Кроме того, установлено, что резервуары и фильтры для воды не очищаются должным образом, на этикетках продукции отсутствуют данные о производителе, адресе, дате производства и сроке годности, а также используются этикетки других производителей.

В отношении руководства предприятия был составлен административный протокол, и принимаются соответствующие меры.

Фаига Мамедова

https://afsa.gov.az/az/xeberler/bineqedide-qanunsuz-fealiyyet-gosteren-su-emali-muessisesi-askarlandi - ФОТО