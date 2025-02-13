В Азербайджане вакцина против ВПЧ станет бесплатной

В ближайшем будущем в Азербайджане вакцина против ВПЧ (вируса папилломы человека) станет бесплатной.

Как сообщила АПА представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, Министерство здравоохранения работает над включением этой вакцины в национальный календарь профилактических прививок, передает 1news.az.

«Мы поддерживаем эту инициативу, потому что вакцина против ВПЧ является безопасным и эффективным методом защиты женщин от рака шейки матки», – подчеркнула она.

Харманджи добавила, что как Министерство здравоохранения, так и ВОЗ заинтересованы в том, чтобы вакцина была включена в национальный календарь прививок.

Стоит напомнить, что вакцина, применяемая с 2006 года для профилактики вируса папилломы человека, который может вызвать рак шейки матки, уже доступна в большинстве стран Европейского региона ВОЗ и предоставляется бесплатно.