Звезда ММА Алексей Олейник в Баку – ФОТО

Столицу Азербайджана посетил звезда мирового MMA, боец UFC Алексей Олейник, который 12 февраля провел бесплатный мастер-класс в Crocus Fitness Lighthouse.

Алексей поделился с участниками мастер-класса своим опытом и секретами подготовки к боям, продемонстрировал приемы джиу-джитсу в MMA, технику удушения иезекииля и авторскую методику, благодаря которой можно умело постоять за себя и грамотно контролировать свое тело.

Во время проведения автограф-сессии участники и представители азербайджанских СМИ задали спортсмену все интересующие вопросы, подробнее узнали о тренировочном процессе и сделали памятные фотографии.

Алексей Олейник известен своими достижениями в единоборствах в СНГ, участием в нескольких главных боях мирового промоушена UFC. В его списке побежденных соперников - Джефф Монсон, Марк Хант, Мирко Филипович и другие известные спортсмены. На его счету 80 профессиональных поединков по ММА, 55 - по боевому самбо и 10 чемпионских поясов мира по ММА, боям без правил, грэпплингу.

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Фото предоставлены пресс-службой Sea Breeze