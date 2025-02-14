akart продолжает популяризировать культурное наследие Азербайджана! - ФОТО

Эксклюзивная коллекция akart представлена на станции метро «Сахил».

Уникальные дизайны akart, созданные для популяризации культурного наследия Азербайджана посредством передового финансового решения, теперь представлены на станции «Сахил» Бакинского метрополитена. В рамках эксклюзивной коллекции пассажиры метро могут увидеть выдающиеся образцы азербайджанской культуры, включающие работы Саттара Бахлулзаде, Ваджии Самедовой, Таира Салахова, Микаила Абдуллаева, Эйюба Мамедова, Расима Бабаева и других известных художников.

Проект реализован в сотрудничестве ООО A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı, компании Visa и Национального художественного музея. Первая коллекция цифровых карт была представлена широкой аудитории в декабре 2024 года и включала 30 художественных дизайнов. В ближайшее время коллекция пополнится еще 15 произведениями искусства, среди которых работы азербайджанских художников, посвященные таким темам, как «Новруз», «Рамазан» и «Лето».

Каждый пользователь akart может заказать карты с новыми вариантами дизайна совершенно бесплатно. Сделайте свой выбор через мобильное приложение akart и получите инновационные карты, олицетворяющие наше национальное искусство!

Отметим, что современное финансовое решение akart представлено компанией ООО A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı - первой лицензированной электронной денежной организацией, зарегистрированной Центральным банком Азербайджанской Республики 16 мая 2024 года. ООО A-Solutions Elektron Pul Təşkilatı, являющееся дочерней компанией ООО Azercell Telekom, стремится сделать безналичные платежи доступными для всех, включая клиентов с ограниченным доступом к традиционным банковским услугам.

С akart безналичные расчеты доступны каждому в любое время и в любом месте!

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