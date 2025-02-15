На автодороге Зыхский круг - Аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО
На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.
"Введенное в связи с дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт снято, восстановлен нормальный скоростной режим", - указали в ведомстве.
2025/02/14 12:58
Из-за дождливой погоды на некоторых участках трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку ограничен максимальный скоростной режим на 20 км/ч.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.
На табло также установлен знак «скользкая дорога».
Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленную скорость.