На автодороге Зыхский круг - Аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

На трассе Зыхский круг - аэропорт в Баку восстановлен нормальный скоростной режим.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом при МВД.

"Введенное в связи с дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах движения автодороги Зыхский круг-аэропорт снято, восстановлен нормальный скоростной режим", - указали в ведомстве.

2025/02/14 12:58

Из-за дождливой погоды на некоторых участках трассы Зыхский круг-Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку ограничен максимальный скоростной режим на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

На табло также установлен знак «скользкая дорога».

Водителей просят учитывать погодные условия и соблюдать установленную скорость.