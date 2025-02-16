В повестку парламента Турции включен законопроект об утверждении газового соглашения с Азербайджаном

В повестку обсуждений Великого национального собрания Турции (ВНСТ) включен законопроект «Об утверждении межправительственного договора между Турцией и Азербайджаном о сотрудничестве в газовой сфере».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проект закона одобрен к рассмотрению спикером турецкого парламента Нуманом Куртулмушем.

Межправительственный договор о сотрудничестве двух братских стран в газовой сфере был подписан 14 мая 2024 года в Стамбуле с целью углубления энергетического взаимодействия Турции и Азербайджана.

Законопроект был рассмотрен 16 января в Комиссии по внешним связям турецкого парламента под председательством Фуата Октая, подготовлен соответствующий доклад.

В комиссии привлекли внимание к успешным проектам, реализованным Турцией и Азербайджаном, в том числе к газопроводу Баку – Тбилиси – Эрзурум, Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

«Азербайджан вносит весомый вклад в покрытие потребностей Турции в энергоносителях, способствуя укреплению ключевой роли Анкары в обеспечении энергобезопасности стран региона», - отмечается в докладе комиссии ВНСТ, где указывается, что нормативный акт имеет особое значение для диверсификации источников энергоснабжения Турции и стран Европы, а также обеспечения газом Нахчыванской Автономной Республики.

Соглашение предусматривает также сотрудничество Баку и Анкары по вопросу совместных инвестиций в области энергетики.

Законопроект «Об утверждении межправительственного договора между Турцией и Азербайджаном о сотрудничестве в газовой сфере» был направлен в парламент Турции 27 декабря прошлого года за подписью Президента Реджепа Тайипа Эрдогана.