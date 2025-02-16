Азербайджанские дзюдоисты завоевали на турнире Большого шлема пять медалей

Азербайджанские дзюдоисты завершили турнир Большого шлема в Баку с пятью медалями.

Как сообщает Report, в последний день соревнований представители Азербайджана не смогли завоевать награды.

Аждар Багиров (100 кг) проиграл в борьбе за третье место Ниязу Билалову (IJF), а Кянан Насибов (+100 кг) уступил японцу Канте Накано.

Отметим, что ранее Зелим Чкаев (81 кг) завоевал золото, Рашид Мамедалиев (73 кг) - серебро, а Вюсал Галандарзаде (73 кг), Ахмед Юсифов (60 кг) и Эльшан Асадов (66 кг) взяли бронзовые медали.