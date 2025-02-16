В Гёйчае в квартире обнаружено тело.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

В Центр управления в кризисных ситуациях ведомства поступила информация, что в городе Гёйчае один человек оказался в квартире за закрытой дверью в беспомощном положении.

По вызову были привлечены спасатели Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В результате проведенных мероприятий дверь квартиры была вскрыта и обнаруженное там тело одного человека было передано по назначению.