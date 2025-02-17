В Баку известного художника обокрали на 200 тысяч манатов

В Баку в доме известного художника и члена Союза художников Эльчина Гасымова произошла кража.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, из квартиры, расположенной на проспекте Бюльбюля в Насиминском районе столицы, были украдены различные предметы на сумму 200 тыс. манатов.

Расследование показало, что кражу совершил охранник здания, житель Джалилабадского района Узеир Алиев (1988 года рождения). Среди украденных предметов - дорогие наручные часы, брендовая одежда и другие ценные вещи.