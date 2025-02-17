Сборная Азербайджана по пляжному волейболу завоевала серебряную медаль на международном турнире

Сборная Азербайджана по пляжному волейболу в составе юношей до 18 лет приняла участие в основном этапе открытого чемпионата Латвии.

Как сообщили в Федерации волейбола, соревнования состояли из группового этапа и стадии плей-офф. Азербайджан представляла пара молодых волейболистов – Мухаммед Асланлы и Ибрагим Мамедов. Победив всех своих соперников, они лишь в финальном матче уступили хозяевам со счетом 1:2 и завоевали серебряные медали соревнований.

Отметим, что до 23 февраля сборная будет проходить учебно-тренировочные сборы в Латвии под руководством латвийского специалиста Атварса Вилде.