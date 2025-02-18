Почему в Азербайджане участились случаи смерти рожениц? – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ

В последние месяцы в Азербайджане участились случаи смерти рожениц. Так, в октябре прошлого года трагические события произошли в Ширване и Сабирабаде, в этом месяце — в Шеки.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2022 году было зафиксировано 18 случаев, в то время как в 2023-м эта цифра возросла до 33. Таким образом, на 100 тысяч живорождений приходится 29,3 летальных исхода, сообщает 1news.az.

Особенно часто случаи материнской смертности происходят в регионах страны. И одной из основных причин называют непрофессионализм местных врачей.

«В последние месяцы было несколько случаев материнской смертности. Причины различные: это и некомпетентность врачей, и ошибки во время кесарева сечения, и несвоевременное вмешательство, и проблемы во время родов», — прокомментировала ситуацию член комиссии Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Тарана Раджабли, которая анализирует случаи материнской и детской смерти.

Она отметила, что на рост показателей перинатальной смертности также влияет повышение заболеваемости во время беременности и рост числа преждевременных родов. Своевременная регистрация беременных женщин, раннее выявление групп риска и адекватный медицинский контроль играют ключевую роль в предотвращении подобных случаев.

«В районах пациенты не всегда вовремя проходят обследования, что приводит к осложнениям. Например, повышенное артериальное давление и преэклампсия могут достичь такой степени, что спасти жизнь матери становится невозможно. Также важно правильно определять показания к родам и кесареву сечению. Эта операция должна проводиться по показаниям, а решение о ней приниматься врачом вовремя, чтобы избежать проблем», — пояснила специалист.

Тарана Раджабли также отметила, что в Азербайджане предпринимаются серьезные шаги для снижения материнской смертности: проводится просветительская работа среди населения, повышается квалификация медицинских работников, устраняются проблемы в этой сфере, организуются региональные совещания для мониторинга состояния медицинских учреждений в регионах и столице. Каждый случай материнской смерти в медучреждениях, подведомственных TƏBİB, расследуется специальной комиссией.

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Фаига Мамедова

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