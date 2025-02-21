Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025
Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
В результате неё сформировались следующие пары:
- «Брюгге» — «Астон Вилла»;
- «Боруссия» Дортмунд — «Лилль»;
- «Реал» — «Атлетико»;
- «Бавария» — «Байер»;
- ПСВ — «Арсенал»;
- «Фейеноорд» — «Интер»;
- «ПСЖ» — «Ливерпуль»;
- «Бенфика» — «Барселона».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут во вторник, 4 марта. Ответные игры запланированы на 11 марта. Финал турнира пройдёт 31 мая в Мюнхене.
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