В России хотят создать департамент для борьбы с одиночеством

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания в структуре министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося проблемой одиночества.

Соответствующее обращение было направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, передает RT.

«Одиночество — одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне», — говорится в документе.

По словам депутата, департамент должен заняться разработкой мер по снижению уровня одиночества среди россиян, а также координировать программы по профилактике и оказывать поддержку путем сотрудничества с общественными организациями.

Чернышов подчеркнул, что проблема одиночества не просто социальное явление, а фактор, который оказывает влияние на жизнь и здоровье населения.