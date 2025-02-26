 Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

First News Media12:25 - Сегодня
Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

Лидер армянской диаспоры Франции и близкий друг Макрона Мурад Папазян открыл занавес тайных планов ЕС, пишут армянские медиа.

«ЕС хочет делегировать Турции полномочия по решению проблем на Кавказе, но Турция не является нейтральной страной, поэтому есть основания для беспокойства. Франция не отправит войска в Армению, если начнется война», цитирует Папазяна телеграм-канал «Yerevan․Today на русском».

Ранее замглавного редактора Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон, который также близок к Макрону, признался, что французы никогда не отправят военную помощь армянам.

По словам армянского депутата Гагика Мелконяна, Франция ни в чем не будет помогать Армении.

Читайте по теме:

Миф о военной помощи: Почему Франция не спасет Армению

Поделиться:
225

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник жертвам ...

Политика

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв ...

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Точка зрения

«А ребенок так и замерз, лежа на мерзлой земле и обняв ручками маму…» ...

Армения

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

Макрон допустил, что перемирие в российско-украинской войне может наступить в ближайшие недели

«Неуверенные и в замешательстве»: Жена Пашиняна о дипломатах Армении

Двое известных российских армян оказались в санкционном списке ЕС

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Пашинян сегодня обратится с посланием к народу

Секретарь Совбеза Армении о начале пересмотра стратегии нацбезопасности

В Армению прибыла делегация НАТО

Премьер Армении: Необходимо принять новую конституцию

Последние новости

Азиз Оруджев приговорен к двум годам лишения свободы

Сегодня, 14:05

«Эта скорбь всегда будет жить в наших сердцах»: Эрдоган чтит память жертв Ходжалинского геноцида

Сегодня, 14:00

Журналистка Шахназ Бейлергызы переведена под домашний арест

Сегодня, 13:55

Руководство Министерства экономики почтило память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:45

В Баку из автомобиля украли почти 15 тысяч евро

Сегодня, 13:40

Погода на четверг: В Баку ожидаются осадки

Сегодня, 13:35

Хакан Фидан: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Сегодня, 13:30

СМИ: Украина представила Турции запланированные на 2025 год проекты по восстановлению пострадавших от войны регионов

Сегодня, 13:25

Официальные лица государства и правительства посетили памятник жертвам Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:18

В Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 13:08

TƏBİB обнародовал данные о числе пострадавших из-за снежной погоды

Сегодня, 13:01

Представители Красного Креста навестили в феврале армян, находящихся в заключении в Баку

Сегодня, 13:00

Великое возвращение: Уже около 800 ходжалинцев вернулись к родным очагам

Сегодня, 12:35

Эмин Гусейнов: В течение года в Агдам предусмотрено переселить около 10 тысяч человек

Сегодня, 12:30

Друг Макрона из армянской диаспоры: ЕС хочет, чтобы Турция управляла Арменией, а Франция не поможет

Сегодня, 12:25

В Таиланде в ДТП с экскурсионным автобусом погибли 18 человек

Сегодня, 12:20

«Боролись с бредом, который вы начали»: В Налоговом управлении США язвительно ответили на запрос Маска

Сегодня, 12:15

Не менее 19 человек погибли при крушении военного самолета в Судане

Сегодня, 12:10

Почти половина опрошенных россиян выступили за разрешение смертной казни

Сегодня, 12:05

Граждане ОАЭ оштрафованы за незаконную охоту в Билясуварском районе

Сегодня, 12:00
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55