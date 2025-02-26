Лидер армянской диаспоры Франции и близкий друг Макрона Мурад Папазян открыл занавес тайных планов ЕС, пишут армянские медиа.

«ЕС хочет делегировать Турции полномочия по решению проблем на Кавказе, но Турция не является нейтральной страной, поэтому есть основания для беспокойства. Франция не отправит войска в Армению, если начнется война», цитирует Папазяна телеграм-канал «Yerevan․Today на русском».

Ранее замглавного редактора Le Figaro Жан-Кристоф Бюиссон, который также близок к Макрону, признался, что французы никогда не отправят военную помощь армянам.

По словам армянского депутата Гагика Мелконяна, Франция ни в чем не будет помогать Армении.

Читайте по теме:

Миф о военной помощи: Почему Франция не спасет Армению