Эдуард Мамедов назначен вице-президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана - ФОТО

Эдуард Мамедов назначен вице-президентом Федерации кикбоксинга Азербайджана (АКФ).

Об этом Report сообщил сам многократный чемпион мира и Европы.

Он отметил, что оправдает доверие руководства Федерации и продолжит делать все возможное для развития кикбоксинга в Азербайджане:

"Очень приятно получить назначение на такую должность. Я продолжу служить азербайджанскому спорту. Буду стараться, чтобы кикбоксинг в Азербайджане развивался. Мы будем работать над тем, чтобы наши спортсмены добивались успехов на международной арене, на чемпионатах мира и Европы".

Кроме этого, Эльшан Абдулраимов назначен первым вице-президентом АКФ, Азер Асланов — вице-президентом, а Орхан Алиев продолжит занимать возглавлять федерацию.