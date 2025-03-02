Два азербайджанских боксера вышли в финал международного турнира в Болгарии

Два боксера сборной Азербайджана вышли в финал проходящего в столице Болгарии Софии международном боксерском турнире «Странджа».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Федерации бокса Азербайджана, Залимхан Сулейманов (57 кг) и Заур Гахраманов (67 кг) завершили полуфинальные бои с победой.

На пути к финалу З.Сулейманов сразился с Георгием Капанадзе (Грузия). Встреча завершилась победой нашего боксера со счетом 4:1. В поединке за золотую медаль он встретится с Ходжаназаром Нортожьевым (Узбекистан).

З. Гахраманов оказался сильнее Демура Каджая (Грузия). Он победил со счетом 5: 0. В финале наш представитель проверит свои силы с Тореханом Сабирханом (Казахстан).

Из других наших боксеров Ниджат Гусейнов (51 кг) и Наби Искендеров (67 кг) завершили турнир с бронзовыми медалями, потерпев поражение в полуфинале. Гусейнов не смог продолжить бой из-за травмы, полученной во втором раунде поединка с Даниялом Сабитом (Казахстан). Во встрече Искендерова с Тореханом Сабирханом (Казахстан) его соперник одержал победу со счетом 3:2.