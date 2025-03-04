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«Gəl mənimlə»: Ройа сняла очередной клип в Стамбуле – ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:10 - 04 / 03 / 2025
«Gəl mənimlə»: Ройа сняла очередной клип в Стамбуле – ВИДЕО

На официальном YouTube-канале народной артистки Ройи Айхан презентован видеоклип на песню «Gəl mənimlə» (музыка и слова Кянана Зейналова).

Съемки клипа, как и практически всех ее видео последних лет, проходили в Стамбуле. Режиссером проекта стал известный турецкий клипмейкер Мюждат Купши, а особое внимание в клипе привлекли эксклюзивные образы, созданные для артистки турецким дизайнером Гюльшах Сараджоглу, создающей сценические образы для топовых турецких звезд.

Отметим, что трек «Gəl mənimlə» уже доступен на всех электронных музыкальных платформах по следующей ссылке.

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