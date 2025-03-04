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Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

First News Media22:20 - 04 / 03 / 2025
Азербайджанские пловцы завоевали 25 медалей в Риге - ФОТО

Сборная Азербайджана по плаванию приняла участие в открытом чемпионате Латвии.

Как сообщает İdman.biz, на соревнованиях в Риге наши представители завоевали девять золотых, 13 серебряных и три бронзовых медали.

Наша команда заняла первое место в медальном зачете чемпионата. Мужчины завоевали шесть золотых, пять серебряных и одну бронзовую медаль, а женщины завоевали три золотых, семь серебряных и две бронзовые медали. Еще одна бронза была завоевана в смешанной эстафете.

Больше всего медалей на чемпионате завоевал Сулейман Исмаилзаде - 7. Наш пловец, завоевавший трм золота и четыре серебра, занял второе место в медальном зачете.

Властилина Хасянова опередила всех своих соперников на дистанции 200 метров на спине (2.27.62), Абдурахман Рустамов - на дистанции 100 метров баттерфляем (55.74), Сулейман Исмаилзаде - на дистанциях 400 метров вольным стилем (3.55.67) и 1500 метров (14.26.02), Октай Гусейнов - на дистанции 400 метров комплексным плаванием (4.30.16), Фатима Алкарамова - на дистанции 400 метров комплексным плаванием (5.26.29) и Саид Гамидов - на дистанции 200 метров комплексным плаванием (2.08.22). Сулейман квалифицировался на чемпионат мира на дистанции 1500 метров. Это была вторая лицензия на чемпионат мира. Исмаилзаде также установил рекорд Азербайджана в Риге, увеличив свои очки FINA до 813 в заплыве на 400 метров.

В женской комбинированной эстафете 4х100 м победу одержали Властилина Хасянова, Анастасия Бобарикина, Мехри Абдурахманлы, Фатима Алкарамова со временем 4.38.30, а Саид Гамидов, Абдурахман Рустамов, Октай Гусейнов и Сулейман Исмаилзаде стали чемпионами Латвии со временем 7.41.47 в мужской эстафете 4х200 м вольным стилем.

Мехри Абдурахманлы заняла второе место на дистанциях 100 м баттерфляем (1.06.66) и 200 м (2.35.54), Октай Гусейнов - на дистанциях 400 м вольным стилем (4.01.18) и 1500 м (15.39.78), Анастасия Бабарокина - на дистанции 200 м брассом (2.49.87), Фатима Алкарамова - на дистанции 200 м вольным стилем (2.09.73) и 200 м комплексным плаванием (2.25.19), а Сулейман Исмаилзаде - на дистанции 200 м вольным стилем (1.51.99).

Еще пять серебряных медалей были завоеваны в эстафете.

Анастасия Бобарикина заняла третье место на дистанции 100 м брассом (1.17,02) и 50 м (34,87), а Саид Гамидов - третье на дистанции 100 м брассом (1.03,73).

Отметим, что в 100-м чемпионате Латвии, помимо местных пловцов, приняли участие 520 спортсменов из Азербайджана, Литвы, Эстонии, Финляндии и Украины.

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