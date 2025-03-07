Айгюн Кязимова рассказала, какой главный совет дала бы себе маленькой с высоты прожитых лет – ВИДЕО

В преддверии Международного женского дня - 8 Марта дива азербайджанской эстрады, народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова стала гостьей специального выпуска программы «Tarixin bir günü», выходящей в эфире телеканала Space.

Отвечая на вопрос ведущего программы Тариха (Толика) Алиева о том, какой совет она дала бы себе молодой с высоты прожитых лет, А.Кязимова заявила следующее: «Я бы сказала: «Айгюн, все что ты ни сделала - сделала правильно. Ты пошла на множество рисков, и все риски оправдались. Все ждали от тебя одного, а ты все делали иначе, переигрывая чужие сценарии. Браво тебе! Ты поверила в себя, когда вся семья была против тебя…»

Народная артистка отметила, что в раннем возрасте потеряла маму, что сломило ее как ребенка, но, несмотря на это, пошла своим путем: «Я аплодирую той Айгюн стоя. Делать подобные шаги в то время… Потом я сама стала мамой, был трудный период. Но ты все это смогла пройти, и мне нечего тебе сказать. Браво тебе! Какие только дороги ты не прошла и сколько всего ты смогла. Но было в жизни и такое, чем ни с кем не могла делиться. Возможно, ты бы и ответила на вопрос ведущего, но никто так глубоко не смог заглянуть».

Айгюн Кязимова подчеркнула, что сегодня она очень счастлива: «Потому что я смогла… Моя война только с самой собой. И самый мой большой успех - это победа над собой, не над кем-то, а над собой. Над какими-то качествами, привычками, ленью, над многим. Я все сделала правильно и делала это, не зная очень многое, мной двигали только мои чувства. И главная цель для меня – это я сама».

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