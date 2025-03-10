Как получить аккредитацию на Гран-при Формулы 1 2025: Руководство от FIA

Международная автомобильная федерация (FIA) опубликовала руководство по аккредитации СМИ на Чемпионат мира Формулы 1 2025 года.

Международная автомобильная федерация (FIA) обнародовала руководство по аккредитации средств массовой информации на Чемпионат мира Формулы 1 2025 года. Данное руководство определяет процесс регистрации, необходимую документацию и общие критерии для представителей СМИ, освещающих чемпионат.

Как сообщает 1news.az, аккредитация предоставляется исключительно медиа-организациям, отвечающим определенным стандартам качества и тиража, с первоочередным вниманием к журналистам, фотографам и редакторам, специализирующимся на автоспорте и спорте.

Процесс отбора будет учитывать ключевые факторы, такие как профессионализм, опыт и предыдущее освещение мероприятий представителями СМИ. Эти критерии сыграют решающую роль в принятии решения об одобрении аккредитации.

FIA и Formula One Management (FOM) несут исключительную ответственность за процесс аккредитации, которая может быть отозвана в любое время без предварительного уведомления, отмечается в сообщении.

Обработка заявок на аккредитацию от местных представителей СМИ будет осуществляться компанией Baku City Circuit Operations Company (BCC). Дата начала регистрации для аккредитации СМИ будет объявлена в ближайшее время.

Официальное руководство доступно на веб-сайте Гран-при Азербайджана.

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана пройдет в Баку с 19 по 21 сентября 2025 года, обещая захватывающие выходные автоспорта мирового уровня.