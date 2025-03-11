Состоялась встреча с государственным секретарем по торговле Испании - ФОТО

Подписан «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством экономики, торговли и бизнеса Королевства Испания».

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с государственным секретарем Испании по торговле Ампаро Лопес Сеновия.

На встрече была подчеркнута важность состоявшегося сегодня азербайджано-испанского бизнес-форума для дальнейшего развития торгово-экономических отношений, в том числе партнерства между деловыми кругами. Было подчеркнуто значение, которое наша страна придает развитию сотрудничества с Испанией, а также важность проводимых в этой связи встреч и дискуссий.

Стороны обменялись мнениями о важности 1-го заседания Стратегического экономического диалога между Азербайджаном и Испанией для стимулирования деятельности субъектов предпринимательства.

В рамках встречи был подписан «Меморандум о взаимопонимании по стратегическому экономическому сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством экономики, торговли и бизнеса Королевства Испания».

Реализация документа будет способствовать диверсификации сотрудничества за счет расширения двусторонних деловых связей, увеличения инвестиций, трансфера технологий и знаний, обмена опытом и совместных инициатив.