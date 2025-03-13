Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
Объявлены даты проведения матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Первые игры пройдут 8 и 9 апреля, а ответные встречи - 15 и 16 апреля.
Напомним, что на протяжении последних 20 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА участвует как минимум один испанский клуб.
Лига чемпионов УЕФА
1/4 финала
Первые матчи
8 апреля
22:00 «Арсенал» - «Реал Мадрид»
22:00 «Бавария» - «Интер».
9 апреля
22:00 ПСЖ - «Астон Вилла»
22:00 «Барселона» - «Боруссия Дортмунд».
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