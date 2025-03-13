Стали известны даты проведения матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА

Объявлены даты проведения матчей четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Первые игры пройдут 8 и 9 апреля, а ответные встречи - 15 и 16 апреля.

Напомним, что на протяжении последних 20 лет в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА участвует как минимум один испанский клуб.

Лига чемпионов УЕФА

1/4 финала

Первые матчи

8 апреля

22:00 «Арсенал» - «Реал Мадрид»

22:00 «Бавария» - «Интер».

9 апреля

22:00 ПСЖ - «Астон Вилла»

22:00 «Барселона» - «Боруссия Дортмунд».