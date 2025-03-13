На Глобальном Бакинском форуме обсуждалась тема пересмотра мультилатерализма для многополярного мира - ФОТО

XII Глобальный Бакинский форум на тему «Переосмысление мирового порядка: Превращение вызовов в возможности», проходящий в Баку под патронажем Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжает свою работу панельными заседаниями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на панельном заседании «Пересмотр мультилатерализма для многополярного мира», прошедшей под модераторством бывшего премьер-министра Бельгии Ива Лотерма, сначала выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Назвав выход США из ВОЗ потерей, он заявил: «Изоляция – это не выход. Международное сотрудничество очень важно. Единственная возможность – совместная борьба. США оплачивают 30 процентов помощи развитию. Поэтому невыплата этого финансирования повлияет на здравоохранение. К примеру, неспособность обеспечить финансирование борьбы с синдромом приобретенного иммуного дефицита (СПИД) и других областей приведет к отсутствию прогресса. Отсутствие достаточного количества лекарств на складах, задержка поставок осложняют лечение. Здесь следует упомянуть Африканский континент. Нам придется остановить деятельность более семисот лабораторий».

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что система международных отношений переживает новый этап: «Наблюдаются геополитические трансформации и более широкие конфликты. Очень важно найти пути устранения кризисных вызовов в этой сфере. Многие институты пытаются реализовать эффективные подходы. Они хотят отказаться от применения силы и еще больше сблизить стороны».

Глава МИД заявил, что многополярность означает смену сил на глобальном уровне и восстановление баланса. По его словам, государства стараются теснее сотрудничать с идеологической точки зрения. Двусторонние соглашения предпочтительнее более крупных.

«Азербайджан сотрудничает с партнерами, несмотря на конфликты и вызовы. Мы предпочитаем равенство. Азербайджан придает большое значение многосторонним отношениям. Мы устанавливаем отношения со всеми международными организациями. Защищаем свои национальные интересы, в то же время уважаем интересы других», - добавил министр.

Бывший президент Финляндии Тарья Халонен заявила, что многополярный мир важен для всех, и подчеркнула: «Я думаю, что состав Совета Безопасности должен быть более разнообразным. В настоящее время изменения, происходящие во всем мире, очень сложны».

Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила, что путь к достижению мира лежит через взаимные консультации. По ее словам, очень важно обсуждать вопрос многополярности.

«Обсуждаются многие вопросы. Но самое главное – это причина начала всех процессов. Люди беспокоятся об искусственном интеллекте, космосе и человеческой расе. Необходимо попытаться найти решение проблем, вызывающих беспокойство. По этой причине я считаю, что Глобальный Бакинский форум является очень важной площадкой», - добавил он.

Председатель 62-й сессии Генассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Северной Македонии Сргжан Керим напомнил, что в международных отношениях наблюдается глубокий кризис и тектонические изменения, и отметил: «Мы должны сосредоточиться на том, как устранить дисбаланс. Будет ли баланс сил и интересов в новом мировом порядке? Это два самых важных момента».

Он также сказал: «ООН — единственная международная универсальная организация. Ее роспуск был бы трагической ошибкой. Мы должны извлекать уроки из истории. Отсутствие такого института привело ко Второй Мировой войне. Время реформирования ООН давно настало. В рамках этой системы в течение многих лет звучали призывы в этом направлении. Нам следует сосредоточиться на этом и просто адаптироваться к многополярному миру».

Бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств, бывший министр иностранных дел Египта Амр Муса напомнил о важности общения и взаимного сотрудничества в международных отношениях и подчеркнул: «Я искренне надеюсь, что вы видите нынешнюю геополитическую ситуацию в мире такой, какая она есть. Это повестка дня будущего. Угрозы международному миру и безопасности напрямую связаны с войнами».

Отметив, что за последние 30 лет мировая финансовая система столкнулась со многочисленными финансовыми кризисами, основатель и исполнительный директор комитета Reinventing Bretton Woods Марк Узан сказал: «Первый кризис начался в прошлом столетии. Возможно, вы помните мексиканский кризис, затем наступил канадский финансовый кризис и, наконец, большой мировой финансовый кризис 2008 года. Все эти кризисы были решены благодаря механизму международного сотрудничества.

Директор Центра европейских исследований Университета Жэньминь Ван Ивэй подчеркнул важность поддержки многосторонности. Он отметил, что это не только процесс, но и подход, которому следует отдать предпочтение на основании полученных результатов.

«Китай находится в такой же позиции, и мы выступаем за многосторонность. В Китае мы говорим, что все делается для служения народу», - сказал он.

«Когда мы смотрим на поток беженцев из Сирии в Европу, мы видим, что это связано с различными побочными эффектами. Мы должны жить в мире как одна семья», - добавил Ван Ивэй.

Панельное заседание продолжилось обсуждениями по теме.