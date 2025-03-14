Министр обороны Азербайджана встретился с гендиректором компании Baykar
Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося с визитом в Баку Халука Байрактара - генерального директора турецкой компании Baykar.
По сообщению пресс-службы Министерства обороны АР, на встрече было подчеркнуто дальнейшее развитие двустороннего военного сотрудничества.
Была также особо отмечена важность наращивания совместного производства с применением технологических инноваций, состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
В заключение министр обороны наградил Х.Байрактара медалью «За заслуги в области военного сотрудничества».
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