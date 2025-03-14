Министр обороны Азербайджана встретился с гендиректором компании Baykar

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял находящегося с визитом в Баку Халука Байрактара - генерального директора турецкой компании Baykar.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны АР, на встрече было подчеркнуто дальнейшее развитие двустороннего военного сотрудничества.

Была также особо отмечена важность наращивания совместного производства с применением технологических инноваций, состоялся широкий обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

В заключение министр обороны наградил Х.Байрактара медалью «За заслуги в области военного сотрудничества».